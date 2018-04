Vor Merkel-Besuch: Trump-Berater Kudlow deutet Spielraum bei Handelsgesprächen mit EU an

So habe US-Handelsminister Wilbur Ross von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in einem Telefonat unter anderem verlangt, dass die EU die Ausfuhr von Stahl und Aluminium in die Vereinigten Staaten freiwillig einseitig auf 90 Prozent des durchschnittlichen Niveaus von 2016/2017 begrenze. Das würde eine Reduzierung um 16,3 Prozent bedeuten. Noch in dieser Woche solle es ein weiteres Telefonat zwischen Malmström und Ross geben.