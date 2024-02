„Die Basis der ungarischen Außenpolitik ist es, Freunde zu sammeln, auch wenn man die nicht immer sieht”, sagte Orban. Beide Politiker betonten, es komme darauf an, in jenen Punkten enger zusammenzuarbeiten, in denen man sich einig ist und zu akzeptieren, dass es auch Meinungsverschiedenheiten geben könne. Kristersson sagte: „Wir sind beide Mitglieder der EU, wir sind bald Verbündete in der Nato.”