Vor Parlamentswahlen: Eisskulptur statt Premier – Boris Johnson fehlt bei TV-Debatte zum Klimawandel

Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich der Teilnahme an einem Einzelinterview und an einer TV-Debatte gegen seinen Hauptrivalen Jeremy Corbyn verweigert. Bei der Debatte mit dem Thema Klimawandel am Donnerstag platzierte der Sender Channel 4 Eisskulpturen in der Form der Erde auf Podien, wo Johnson und der Brexit-Party-Chef Nigel Farage stehen sollten, der sich ebenfalls weigerte teilzunehmen.