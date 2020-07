Vor Präsidenten-Stichwahl Warschau bestellt deutschen Diplomaten ein und kritisiert Medien

In dem Gespräch habe der stellvertretende Außenminister Szymon Szynkowski vel Sek den deutschen Diplomaten Knut Abraham darüber informiert, dass sich Polen den Manipulationen und der einseitigen Bewertung entgegenstelle, die in einer Serie von Artikeln deutscher Medien sowie polnischer Medien mit deutscher Kapitalbeteiligung zutage getreten seien, teilte das Außenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Warschau am Mittwoch mit.