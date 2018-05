Vor Trumps Entscheidung: Deutschland und EU sprechen mit Iran über Atomabkommen

Berlin/BrüsselUnmittelbar vor der erwarteten Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran gehen die europäischen Partner noch einmal in die diplomatische Offensive. Hochrangige Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands sowie die Chefin des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Helga Schmid, trafen am Dienstag in Brüssel mit dem iranischen Vize-Außenminister Abbas Araghchi zusammen.