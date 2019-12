Vor Ukraine-Gipfel: Europäische Wirtschaft fordert Abschaffung der Russland-Sanktionen

Am Montag soll es in Paris ein Treffen im sogenannten Normandie-Format geben. Daran nehmen die Staats- und Regierungschefs der Konfliktparteien Russland und Ukraine sowie der Vermittlerländer Deutschland und Frankreich teil. Sie verhandeln über den Frieden in der Ostukraine. Pro-russische Separatisten kämpfen seit Jahren in der Ostukraine und haben diese destabilisiert. Russland hat zudem 2014 die Halbinsel Krim annektiert. In dem Konflikt sind mehr als 13.000 Menschen getötet worden.