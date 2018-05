Vor US-Entscheidung: Europäer dringen auf Festhalten an Atom-Abkommen mit Iran

Zu den Forderungen der USA sagte Ruhani, sein Land habe wiederholt erklärt, dass es nicht nach einer Atombombe strebe und auch nicht streben werde. „Aber wenn sie den Iran schwächen und seinen Einfluss in der Region oder weltweit begrenzen wollen, dann wird der Iran erbitterten Widerstand leisten.“ Der Iran beteiligt sich unter anderem an den militärischen Konflikten in Syrien und im Jemen, was auch in Europa auf Besorgnis stößt.