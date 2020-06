Vor US-Präsidentenwahl Neue Umfrage sieht Biden deutlich in Führung

In einer Videoschalte anlässlich eines Wahlkampfauftritts von Biden hat der frühere US-Präsident Barack Obama die Regierung seines Nachfolgers Trump scharf kritisiert. Das Weiße Haus der vergangenen Jahre sei an „die Grundfesten dessen gegangen, wer wir sind und wer wir sein sollten“, zitierten US-Medien ihn übereinstimmend. Es war seine erste Wahlkampfveranstaltung mit Biden in diesem Jahr.