Nach Angaben des US-Außenministeriums kam die US-Delegation in der entmilitarisierten Zone auf der Koreanischen Halbinsel im Grenzort Panmunjom mit Vertretern aus Nordkorea zusammen. „Wir bereiten uns weiter auf ein Treffen vor“, sagte Außenamtssprecherin Heather Nauert in Washington mit Blick auf die mögliche Begegnung von Trump und Kim. Am Montag bestätigte auch das Außenministerium in Seoul, dass es in Panmunjom Gespräche zwischen amerikanischen und nordkoreanischen Vertretern gebe. Weitere Details nannte Südkorea nicht. Chefdiplomat Mike Pompeo beauftragte den US-Diplomaten Sung Kim mit der Betreuung der Gipfel-Vorgespräche. Dieser ist derzeit Botschafter in den Philippinen, diente früher auch als Botschafter in Südkorea und gehörte einer US-Verhandlungsdelegation an, die 2005 im Namen der Regierung von George W. Bush eingehende Denuklearisierungsgespräche mit Pjöngjang führte. Das nach Singapur entsandte Logistikteam wird von Joe Hagin geleitet, dem Vize-Stabschef für Betriebsabläufe im Weißen Haus.