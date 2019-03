Vorbild-Demenzdorf De Hogeweyk So gut kann Pflege sein – und das ohne Mehrkosten

Und es liegt nicht nur am gesparten Lager, dass auch im medizinischen Bereich die Ausgaben des Vorzeigedorfes weit unter dem liegen, was in konventionellen Pflegeheimen anfällt. „Wenn jemand hier ankommt, versuchen wir erst einmal, die Zahl seiner Medikamente drastisch zu reduzieren“. So kommt das Dorf mit einem Präsenz-Mediziner für 152 Bewohner aus. Auch die klassische Krankengymnastik wird in De Hogeweyk auf ein Minimum zurückgefahren. Während in konventionellen Pflegeheimen der Krankengymnast oft an das Bett des Patienten kommt und ihn darin liegend bewegt, sollen sich die Demenzkranken von De Hogeweyk selbst bewegen.