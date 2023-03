Vorbild Japan Wieso Kanzler Scholz Japan zum Vorbild für Deutschland erklärt

Am vergangenen Wochenende konnten die Besucher des Einkaufszentrums Grand Front in der westjapanischen Metropole Osaka ein futuristisches Flugtaxi-Modell in Originalgröße aus Deutschland bestaunen. Der „Volocity“ des Start-ups Volocopter aus dem badischen Bruchsal soll in zwei Jahren während der Weltausstellung 2025 in Osaka fliegen. Die Vorbereitungen sind weit gediehen: Kürzlich erhielt der deutsche Elektroflieger die Zulassung für Japan. Das Handelshaus Sumitomo beteiligte sich an der jüngsten Finanzierungsrunde und wird Partner für den kommerziellen Betrieb. Zuvor stiegen schon Japan Airlines und die Versicherungen Mitsui Sumitomo und MS&AD ein. „Nur Japan hat eine Zukunftsstrategie für Flugtaxis entworfen“, begründet das Jungunternehmen sein starkes Engagement in Japan.