Vorbilder Taiwan, Hongkong, Südkorea So bekämpfen Chinas Nachbarn erfolgreich Corona

Dies sei laut den südkoreanischen Behörden vor allem der schnellen Erkennung von Fällen zu verdanken. „Ich denke, wir konnten fast alle Fälle in Korea erfassen, darunter auch milde und symptomlose Fälle“, sagt Kim Dong Hyun von der Koreanischen Gesellschaft für Epidemiologie. Südkorea sei in dieser Hinsicht ein Ausnahmefall. 20.000 Menschen können täglich in dem ostasiatischen Land getestet werden.



Das geht seit einiger Zeit sogar bequem per Auto. In den Drive-Through-Zentren kurbelt man nur noch die Scheibe runter und gibt eine Speichelprobe ab. Wer den Erreger in sich trägt, wird kurze Zeit später telefonisch informiert.