Vorgezogene Neuwahlen Türkei-Wahl am 14. Mai: Kostet das Erdbeben Erdogan das Amt?

01. März 2023 | Quelle: dpa

Hält trotz der verheerenden Erdbebenkatastrophe am gesetzten Wahltermin im Mai fest: Recep Tayyip Erdogan. Bild: Bild: dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will auch nach der Erdbebenkatastrophe am Termin für vorgezogene Neuwahlen Mitte Mai festhalten. „Dieses Volk wird, so Gott will und die Zeit naht, am 14. Mai das Nötige tun”, sagte Erdogan in Ankara.