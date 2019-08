Vorsichtige Annäherung: USA geben im Handelsstreit mit China ein Stück nach

Bewegung im Handelskrieg - und Entwarnung für den Weihnachtseinkauf in den USA: Die Preise für Mobiltelefone, Laptops, und Spielzeug aus China werden für Verbraucher zunächst wohl nicht steigen. Geschenkartikel wie iPhones, Turnschuhe oder auch manche Kleidungsstücke sind bis 15. Dezember von den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Sonderzöllen auf chinesische Güter in Höhe von 10 Prozent ausgeschlossen. Diese Verschiebung teilte die Regierung am Dienstag in Washington mit. Eigentlich sollten die neuen Zölle ab September greifen. Die Atempause im Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften beflügelte weltweit die Börsen.