Vorsichtsmaßnahme Tech-Festival South by Southwest wegen Coronavirus abgesagt

Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus ist das Tech-Festival South by South West, das normalerweise jährlich Zehntausende Besucher in die texanische Metropole Austin zieht, abgesagt worden. Die Stadt Austin habe die Entscheidung getroffen, hieß es am Freitag von den Veranstaltern. Dieser Entscheidung müsse man Folge leisten. „Wir sind am Boden zerstört.“