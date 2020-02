Vorsorge: US-Regierung will Ebola-Mittel für Coronavirus abzweigen

Trump verteidigte sich auf Twitter. Das Coronavirus sei in den USA „sehr viel“ unter Kontrolle. Die Behörden stünden mit allen betroffenen Ländern in Kontakt, hätten hart gearbeitet und klug reagiert. Auch der Aktienmarkt sehe in seinen Augen wieder gut aus. Der Dow-Jones-Index war am Montag um mehr als 1000 Punkte abgestürzt.