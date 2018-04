Vorstoß aus Brüssel: EU will Terrorfahndern Zugriff auf Online-Daten erleichtern

Justizkommissarin Vera Jourová will das Vorgehen stark vereinfachen. „Wir müssen die Strafverfolgungsbehörden mit Mitteln des 21. Jahrhunderts ausstatten“, sagte sie am Dienstag bei der Vorstellung der Pläne.

Laut ihrem Vorschlag für eine neue EU-Richtlinie sollen Polizisten und Staatsanwälte künftig direkt bei Anbietern im Ausland Auskunft verlangen können, wenn diese in der EU aktiv sind. Die Unternehmen müssen dafür einen Ansprechpartner innerhalb der EU einsetzen und binnen zehn Tagen die angeforderten Informationen herausgeben – unabhängig davon, ob diese in einem EU-Land oder anderswo gespeichert sind. Wenn Gefahr in Verzug ist, beträgt die Frist nur sechs Stunden.