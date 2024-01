Vorwahlen in New Hampshire Schon vorbei?

Der Sohn des Ex-Präsidenten positioniert sich schon länger als der natürliche Erbe seines Vaters. Als geschliffenere, aggressivere Version der Marke Trump. Auch im Fulchino Vineyard läuft er trotz der Kälte schnell heiß, liefert der Basis den MAGA-Stoff in Reinform. Trump, so Junior, habe für „Frieden und Wohlstand“ gesorgt, Biden hingegen für „Krieg, Chaos und Armut“ gesorgt. Deshalb müsse sein Vater zurück ins Weiße Haus – und der Vorwahlprozess so schnell wie möglich abgeschlossen werden. „Wir müssen diese Sache also schnell beenden.“, so Trump jr. „Nehmen wir das Geld, das wir ausgeben würden, die Zeit, die Energie, das Blut, den Schweiß und die Tränen, die in diese Kampagnen fließen. Lasst sie uns für das eigentliche Ziel einsetzen, nämlich unser Land und das Weiße Haus zurückzuerobern.“ Überhaupt sei die innerparteiliche Gegnerin seines Vaters keine Alternative. „Haley ist im Grunde Hillary, die sich zu Halloween als Konservative verkleidet hat“, sagt Trump jr. Das Publikum tobt.



Lesen Sie auch: BDI-Chef warnt vor Trump-Comeback



Das ist auch die Botschaft seines Vaters. Haley soll nicht nur geschlagen werden, sondern vom Feld gefegt. Und es sieht so aus, als könnte dieser Plan aufgehen. „Hier drin ist es aber voll“, sagt Donald Trump, als er kurz nach 21 Uhr im Margate Resort in Laconia, New Hampshire, auf die Bühne tritt. Und er hat recht. Im großen Veranstaltungssaal drängen sich Menschen bis an den Rand zur Überfüllung. Draußen, vor der Tür, stehen immer noch hunderte MAGA-Fans an – auch wenn die Feuerwehr längst angekündigt hat, aus Brandschutzgründen niemanden mehr ins Haus zu lassen. Trotzdem bleiben viele von ihnen noch vor der verschlossenen Tür stehen. Die Hoffnung, einen Blick auf den Ex-Präsidenten zu erhaschen, wenn er mit seiner Autokolonne vorfährt, ist stärker als die Kälte.