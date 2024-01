Vorwahlen in New Hampshire Trumps Doppelschlag: In New Hampshire änderte sich sein Ton

Die Siegesstimmung hatte sich im Nashua Sheraton bereits verbreitet, bevor die Wahllokale ihre Tore schlossen. Kurz nach 17 Uhr spaziert Ex-Präsidentensohn Eric Trump durch die Lobby des Hotels, posiert für Fotos mit Anhängern, die auf den Beginn der offiziellen Wahlparty warten. „Was glaubt ihr: Sehen wir heute einen großen Erfolg?“ fragt er grinsend in die Menge. Dann verschwindet er mit seiner Frau im Aufzug nach oben. Kurz darauf schreitet Vivek Ramaswamy, bis vor wenigen Tagen noch selbst Präsidentschaftskandidat, durch den langen Korridor, der zum großen Festsaal führt. Ramaswamy war in Iowa als vierter ins Ziel gekommen, hatte daraufhin seinen Wahlkampf abgebrochen und Trump die Unterstützung zugesagt. Nicht erst seit dieser Entscheidung gilt er als möglicher Vizepräsidentschaftskandidat der Republikaner. „Ich tue das, was für die Bewegung am hilfreichsten ist“, sagt er im Sheraton, als ihn Fans nach seinen Plänen fragen. Ein Dementi klingt anders.

Dass die Trump-Anhänger schon über die Postenverteilung nachdenken, ist kein gutes Zeichen für Haley. Trotzdem gelobte die Kandidatin, weiterzukämpfen. „Dieses Rennen ist noch lange nicht gelaufen“, sagte Haley auf ihrer Wahlparty, kurz nachdem Nachrichtenorganisationen ihre Niederlage verkündet hatten. „Es kommen noch dutzende Staaten – und als nächstes mein Sweet South Carolina.“

Das stimmt gleichwohl nicht. Die nächste Vorwahl hält Nevada ab. Allerdings hat Haley dort nichts zu gewinnen. Im Silver State findet in diesem Jahr nicht nur eine Primary statt, sondern auch ein Caucus der Republikaner. Und nur in letzterem können Kandidaten Delegierte für den Nominierungsparteitag erlangen. Trump nimmt am Caucus teil, Haley nicht. Damit steht die nächste Niederlage für sie bereits fest.



Trotzdem war Haleys Team schon während des Wahltags bemüht, Zweifel am Durchhaltevermögen der Kandidatin zu zerstreuen. „Wir geben nicht auf“, hatte ihre Wahlkampfmanagerin bereits am Dienstagvormittag in einem Memo verkündet, das ihr Team unter Anhängern und der Presse verteilen ließ. Zumindest bis zum Super Tuesday Anfang März werde man den Kampf aufrechterhalten. Erst danach „werden wir ein sehr gutes Bild davon haben, wo dieses Rennen steht“.

Wie belastbar solche Ankündigungen sind, ist jedoch eine andere Frage. Nach seinem zweiten Platz in Iowa hatte etwa Floridas Gouverneur Ron DeSantis versprochen, weiter im Rennen zu bleiben. Wenige Tage später gab er auf. Denn schlechte Wahlergebnisse haben im US-Primary-Prozess unmittelbare Konsequenzen. Spender überlegen sich in der Regel zweimal, ob sie einen Kandidaten unterstützen wollen, der keine realistische Chance mehr auf den Sieg hat. Und ohne Geld läuft in der US-Politik nun einmal gar nichts. Auch Haley wird ihren finanziellen Unterstützern also schnell die Frage beantworten müssen, wie realistisch ihr vermeintlicher Pfad zur Nominierung ist.

Zumal nach ihrer Niederlage in New Hampshire unklar ist, wo sie überhaupt noch eine Wahl gewinnen soll. Die strukturellen Vorteile, die Haley im Granite State für sich nutzen wollte, fehlen in den anstehenden Wettbewerben. Sogar in ihrem Heimatstaat South Carolina, wo die Primary in rund einem Monat ansteht, sieht es in Umfragen übel für die Ex-Gouverneurin aus. Der Ex-Präsident liegt dort im Durchschnitt fast 40 Prozentpunkte vor seiner Herausforderin.

Haleys Chancen stehen also schlecht. Das sieht man auch in Wilmington so, wo das Wahlkampfteam von Joe Biden sein Hauptquartier hat. „Das heutige Ergebnis bestätigt, dass Donald Trump die GOP-Nominierung so gut wie sicher hat“, so die Wahlkampfleiterin des Präsidenten. Zu Bidens Abschneiden in der New Hampshire Primary äußerte sie sich gleichwohl nicht.