Vorwahlen Iowa ist Trump-Country

Auch dieses Ergebnis hatte sich abgezeichnet. Bereits seit Monaten war DeSantis‘ Kampagne vor allem durch Finanzprobleme, Personalquerelen und strategische Probleme aufgefallen. Dass der Gouverneur – noch vor einem Jahr als Nachwuchshoffnung der Republikaner gefeiert – sich zudem als enttäuschender Wahlkämpfer herausstellte, gab seinen Ambitionen nun den Rest. Man befinde sich in einer Phase des Wahlkampfs, zitierte die „New York Times“ zuletzt einen DeSantis-Vertrauten, in der es nur noch darum ginge, „es dem Patienten bequem zu machen“. Üblicherweise fällt ein solcher Satz in Hospizen.



Tatsächlich ist schwer vorstellbar, wie es für DeSantis weitergehen soll. Er hätte den Sieg dringend gebraucht. Am kommenden Dienstag findet in New Hampshire der nächste Nominierungswettbewerb statt – diesmal eine klassische Vorwahl. Und das Elektorat in dem kleinen Staat im Nordosten der USA gilt gemeinhin als moderater als im von evangelikalen Christen und Bewegungskonservativen geprägten Iowa. Schon jetzt sind DeSantis‘ Umfragewerte dort schlecht – und Rückenwind aus dem Mittleren Westen dürfte er nun ebenfalls kaum bekommen. Auch in den folgenden Staaten Nevada und South Carolina sieht es düster aus für den Gouverneur. Trotzdem gelobte er, weiter im Rennen zu bleiben.