„Ich kann unsere Unterstützer nicht um ihre Zeit und Spenden bitten, wenn es für uns keinen klaren Weg zum Sieg gibt”, sagte DeSantis am Nachmittag in einem Video, das er auf der Plattform X veröffentlichte. „Deshalb beende ich heute meinen Wahlkampf.” Floridas ultrakonservativer Gouverneur hatte bei der ersten Vorentscheidung der Republikaner in Iowa mit rund 30 Prozentpunkten Abstand hinter Trump gelegen und nur knapp vor Haley den zweiten Platz belegt. Nun bekennt sich DeSantis, der monatelang gegen Trump agitierte und ihm Unfähigkeit vorwarf, zu seinem bisherigen Konkurrenten: „Er hat meine Unterstützung, denn wir können nicht zur alten republikanischen Garde zurückkehren”, sagte DeSantis in dem Video. Dazu gehöre auch Nikki Haley.