Vorwurf des Amtsmissbrauchs: Italienischer Senat hebt Immunität von Salvini auf

Italiens früherer Innenminister Matteo Salvini muss mit einem weiteren Prozess wegen der Blockade von Flüchtlingschiffen rechnen. Der Senat in Rom hob am Donnerstag wie erwartet die Immunität des Politikers auf. Staatsanwälte in Sizilien wollen den Anführer der rechtsgerichteten Partei Lega vor Gericht stellen, weil er einem Schiff mit mehr als 100 auf dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen im vergangenen August das Anlegen verweigert hatte.