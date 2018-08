Wähler-Analyse: Clinton-Wahlkreise bisher die größten Profiteure von Trumps Job-Boom

Die größten Zugewinne an Arbeitsplätzen vermeldeten im vergangenen Jahr Regionen, in denen dynamische Städte wie Houston, Dallas, Los Angeles, Las Vegas oder Seattle liegen. Allesamt sind Gegenden, in denen die Demokraten besser abschnitten. In Texas, wo Trump klar die Wahl für sich entschied, zeigt sich eine Teilung: Hier haben die Jobs vor allem in Kreisen zugenommen, die Clinton gewann.