Währungskrise Erdogan lehnt McKinsey-Beratung für die Türkei ab

Im September waren die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 24,5 Prozent gestiegen, wie das staatliche Statistikamt in Ankara am Mittwoch mitgeteilte hatte. Dies ist die höchste Teuerungsrate seit Juni 2003. Mitte September hob die türkische Notenbank gegen den Willen Erdogans den Leitzins stark an, um gegen die hohe Teuerung und die Lira-Schwäche anzukämpfen.