Währungskrise: So gefährlich ist die Türkei-Eskalation für Deutschland

Ohnehin lohnt es sich für deutsche Firmen derzeit kaum zu exportieren, erklärt Alexander Kriwoluzky, Abteilungsleiter Makroökonomie am deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin: Da die Ware in Lira bezahlt wird, könnten Exporte durch erneute Kursabstürze leicht zu Verlusten werden. So oder so ist die vorher starke Expansion der deutschen Exporteure gebremst: Bereits im Juni brachen die deutschen Exporte in die Türkei um sechs Prozent ein.