Währungspolitik Die Brics-Staaten attackieren den Dollar

Auf ihrem Gipfel in Johannesburg beschlossen die Regierungschefs der Brics, Anfang 2024 den Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien in ihren Club aufzunehmen. Das Ende der Fahnenstange dürfte damit noch nicht erreicht sein. So ließ die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor wissen, 40 weitere Nationen hätten Interesse bekundet, dem Bündnis beizutreten, 23 von ihnen mit konkreten Beitrittsabsichten. Unter ihnen befinden sich Algerien, Kuwait, Bangladesch, Venezuela und Thailand.