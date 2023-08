Währungspolitik Die Brics-Staaten attackieren den Dollar

Die Brics könnten jedoch auf das Gold setzen. Schließlich hat das gelbe Metall, wie der Blick in die Währungsgeschichte zeigt, schon viele Male als verlässliches Geld auf der Welt, insbesondere auch im internationalen Handel, gedient. Dazu könnten die Brics eine neue Bank gründen, die Eigen- und Fremdkapital in Form von physischem Gold aufnimmt und in Gold denominierte Kredite an Exporteure aus den Brics-Staaten und/oder an westliche Importeure vergibt (wobei die Kredite denominiert sind in, sagen wir, „Brics-Gold“, bei dem ein Brics-Gold einem Gramm Feingold entspricht).