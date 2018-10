Währungsunion Frankreichs Finanzminister hält Euro-Zone für krisenanfällig

ParisFrankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sieht keine unmittelbare Gefahr einer erneuten Euro-Krise, hält die Währungszone aber nicht für ausreichend gewappnet gegen ein solches Risiko. Derzeit sei nicht zu befürchten, dass der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission den gesamten Euro-Raum in Mitleidenschaft ziehe, sagte der Minister in der Sonntagsausgabe der Zeitung „Le Parisien“. „Wir sehen keine Ansteckung in Europa“, sagte er. „Die Europäische Kommission ist auf Italien zugegangen. Ich hoffe, Italien wird diese Hand ergreifen.“