Waffen-Hamsterkäufe in den USA Mit dem Revolver gegen das Virus

Florida verschärfte nach dem Parkland-Attentat 2018 seine Waffengesetze, indem es unter anderem das Mindestalter auf 21 Jahre setzte und eine dreitägige Warteperiode einführte. Vom Giffords Law Center, einem nationalen Rechtsinstitut in San Francisco, das sich gegen Waffengewalt einsetzt, bekommt das Rentnerparadies nun statt der schlechtesten Note F ein C-. Außer in Florida müssen Waffenverkäufer nur in fünf weiteren Staaten und im District of Columbia (D.C.) eine Warteperiode einhalten. Zum Zeitpunkt der Untersuchung waren es noch neun und D.C.