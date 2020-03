Waffen-Hamsterkäufe in den USA Mit dem Revolver gegen das Virus

Schon kleinere gesetzliche Einschränkungen auf Ebene der Bundesstaaten, etwa die zeitverzögerte Ausgabe einer Waffe an den Kunden nach einem Kauf, zeigen Wirkung. Das bestätigen die beiden deutschen Ökonomen David Schindler und Christoph König in ihrer Studie „Impulse Purchases, Gun Ownership and Homicides: Evidence from a Firearm Demand Shock“.