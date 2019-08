Waffen: Pentagon stoppt milliardenschweres Raketenabwehrprojekt

Washington Das Pentagon zieht bei einem milliardenschweren Raketenabwehrprojekt nach technischen Pannen die Notbremse: Das Programm werde gestoppt und ein entsprechender Vertrag mit Boeing am Donnerstag aufgelöst, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Konstruktionsprobleme seien so gravierend, dass deren Behebung entweder unmöglich oder zu kostspielig gewesen wäre.