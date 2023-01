Waffen USA erwägen Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine

05. Januar 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, in Washington. Bild: Bild: dpa

Die US-Regierung zieht die Lieferung von Schützenpanzern des Modells „Bradley” an die Ukraine in Erwägung. Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär normalerweise über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. US-Präsident Joe Biden bejahte gestern die Frage eines Reporters, ob die Lieferung der Schützenpanzer an die Ukraine von der Regierung erwogen werde. Er nannte keine Einzelheiten. Damit blieb zunächst unklar, welche Modellvariante des „Bradley” für Kiew in Frage käme.