Waffendebatte in den USA: Warum Trump sich ein Beispiel an Australien nehmen sollte

Doch die Australier, die so gerne den Mythos zelebrieren, ein rebellisches, antiautoritäres Volk von Pionieren im Stile von „Crocodile Dundee“ zu sein, sie taten, was sie eigentlich immer tun: Sie folgten dem, was ihnen die Politiker vorschreiben. In diesem Fall zu Recht. Das Programm wurde zum vollen Erfolg. Tonnen von Waffen wurden auf Polizeidienststellen im ganzen Land abgegeben, die Besitzer vom Steuerzahler entgeltet. Die Gewehre landeten im Schmelzofen. Zehntausende.