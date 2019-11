Waffenexporte „Leopard-2“-Panzer an der Seite von Milizen in Syrien im Einsatz

Bei der Offensive in Nordsyrien setzt die Türkei auch aus Deutschland gelieferte „Leopard-2“-Panzer an der Seite islamistischer Verbündeter ein. In einem Video, das die Rebellengruppe Dschaisch al-Islam (Armee des Islams) bereits am Mittwoch veröffentlichte, sind Szenen aus dem Vormarsch gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien nahe des Orts Bab al-Chair zu sehen. Darin taucht auch ein „Leopard 2“ auf, der nach dpa-Informationen an die Türkei geliefert wurde.