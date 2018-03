Waffengewalt: US-Regierung will Schnellfeueraufsätze verbieten

Mehr als einen Monat nach dem Massaker an einer Schule in Florida haben überlebende Schüler unterdessen für Samstag eine Großdemonstration gegen Waffengewalt in Washington organisiert. Bei der Protestaktion mit dem Titel „Marsch für unsere Leben“ werden Hunderttausende Teilnehmer erwartet. Am 14. Februar hatte der 19-jährige Nikolas Cruz an der Marjory Stoneman Douglas Highschool 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Seitdem kam es landesweit immer wieder zu Protesten durch Schüler.