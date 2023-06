Waffengewalt Zehntausende protestieren gegen Gewalt in Serbien

18. Juni 2023 | Quelle: dpa

Menschen demonstrieren auf einer Autobahn in Belgrad gegen die jüngste Gewalt in Serbien. Bild: Bild: dpa

Zehntausende Menschen haben in Belgrad und drei weiteren Städten Medienberichten zufolge gegen die Gewalt in Serbien demonstriert. Es war der siebente Protest in Folge, nachdem bei zwei Amokläufen im Mai 18 Menschen getötet worden waren. Die Teilnehmer der Belgrader Kundgebung versammelten sich gestern Abend vor dem Parlament im Zentrum der serbischen Hauptstadt.