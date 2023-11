Waffenlieferung EU kann an Ukraine zugesagte Munition wohl nicht liefern

14. November 2023 | Quelle: dpa

Ukrainische Soldaten bereiten einen Mehrfachraketenwerfer vor, bevor sie auf russische Stellungen feuern. Bild: Bild: dpa

Die EU-Pläne für die Lieferung von einer Million Artilleriegeschosse an die Ukraine bis zum Frühjahr 2024 sind nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Scheitern verurteilt. „Die eine Million werden nicht erreicht. Davon muss man ausgehen”, sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Brüssel.