Waffenruhe in Aleppo?: Die Rebellen wollen die Stadt verlassen

Die Feuerpause sei am Dienstag in Kraft getreten und die ersten Kämpfer und Zivilisten sollten noch am gleichen Abend die Rebellengebiete verlassen, erklärte Osama Abu Sajd, ein Vertreter der Freien Syrischen Armee. Ein Sprecher der Rebellengruppe Nur al-Din al-Sinki bestätigte, dass es eine Waffenruhe gebe. Russland und die syrische Regierung äußerten sich zunächst nicht.