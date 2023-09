Waffentests : Nordkorea weiht erstes taktisches Atom-U-Boot ein

„Die rasche Entwicklung unserer Seestreitkräfte ist eine Priorität, die angesichts der jüngsten aggressiven Schritte und militärischen Handlungen der Feinde keinen Aufschub duldet“, sagte der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un der Agentur zufolge in einer Rede bei der Stapellaufzeremonie, die offenbar bereits am Mittwoch statt fand. Das U-Boot bezeichnete Kim als wichtigstes Mittel für Unterwasser-Offensiven der nordkoreanischen Seestreitkräfte. Nordkorea plane, seine bestehenden U-Boote in nuklear bewaffnete Angriffs-U-Boote umzuwandeln und den Bau nuklear angetriebener U-Boote zu beschleunigen, so Kim.