Wahl am Samstag: Wie Modi Indiens letzten Bundesstaat erobern will

Bekanntgegeben wird das Wahlergebnis am Dienstag. Sollte es Modi tatsächlich gelingen, der Opposition eines ihrer letzten Machtzentren zu nehmen, erhoffen sich seine Fans davon einen kräftigen Schub für die Wiederwahlkampagne des Premiers. Die Erwartungen an ihn sind hoch: „Modi wird Indien so erfolgreich machen wie Amerika“, schwärmt Srikanth, einer der Zuhörer beim Bangalore-Auftritt des Regierungschefs. Auch von der Geschwindigkeit des Wandels hat er eine klare Vorstellung: „Modi schafft das in fünf Jahren.“