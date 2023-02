Wahl: Ex-Außenminister gewinnt Präsidentenwahl in Zypern

Sowohl Christodoulides als auch der 66 Jahre alte Mavrogiannis haben an den 2017 gescheiterten Wiedervereinigungsgesprächen teilgenommen. Beide werfen der Türkei vor, ihr Beharren auf einer ständigen Truppenpräsenz und dem Recht auf Militärintervention in einem wiedervereinigten Zypern sei der Hauptgrund für den Fehlschlag. Während sich Christodoulides in dieser Frage hart zeigte, hat sich Mavrogiannis inzwischen etwas kompromissbereiter geäußert, um linke Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen.