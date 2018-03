Wahl im Volkskongress: Chinas Premier Li im Amt bestätigt – Neue Überwachungsbehörde eingerichtet

Die Delegierten hatten den Staats- und Parteichef am Vortag sogar einstimmig im Amt des Präsidenten und Vorsitzender der staatlichen Militärkommission bestätigt, obwohl es im Volk durchaus Kritik gibt, dass er künftig so viele Amtszeiten regieren kann wie er will. Das Parteiorgan „Volkszeitung“ titelte am Sonntag auch demonstrativ mit der „Einstimmigkeit“. Früher waren Abstimmungsergebnisse nicht in den Staatsmedien berichtet worden.