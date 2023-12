Wahl in den USA 2024: Können die Demokraten Joe Biden als Kandidaten noch austauschen?

Technisch betrachtet: nein. Obwohl Biden der voraussichtliche Kandidat ist, ist Bidens Kandidatur erst dann garantiert, wenn er die Unterstützung einer Mehrheit der Delegierten auf dem Parteitag der Demokraten erhält. Die meisten Delegierten sind politische Aktivisten, lokale Parteiführer und dergleichen, die angekündigt haben, einen bestimmten Kandidaten zu unterstützen. Die Anzahl der Delegierten, die den einzelnen Kandidaten zugerechnet werden, wird durch Vorwahlen und Wahlausschüsse bestimmt. Der Rest stammt aus dem Establishment der Demokratischen Partei. Die Vorwahlsaison beginnt in New Hampshire am 23. Januar und dauert bis Anfang Juni. Im August werden sich die Delegierten der Bundesstaaten auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago versammeln, um ihre Stimmen abzugeben.



Der Präsident hat allerdings einen fast uneinholbaren Vorteil. Er hat die Wahlkampfmaschinerie des Democratic National Committee hinter sich und die Unterstützung praktisch aller hochrangigen Persönlichkeiten in der Partei. Die Nominierung eines amtierenden Präsidenten geht fast immer reibungslos vonstatten. Zwei Präsidenten jedoch, Lyndon Johnson und Harry Truman, verzichteten auf ihre Kandidatur zur Wiederwahl, nachdem sie in den Vorwahlen von starken Gegenkandidaten herausgefordert wurden.