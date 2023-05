Wahl in der Türkei Wahl in der Türkei: Die Casino-Mentalität hat sich durchgesetzt

Die kurzfristigen Folgen aber wären erst einmal katastrophal für die türkische Wirtschaft: Zahlungsausfälle, Unternehmenspleiten, Arbeitslosigkeit – bei Nahrungsmittelpreisen, die für Millionen Menschen ohnehin zu hoch sind. Die Opposition hätte also die undankbare Aufgabe gehabt, die Misere, die die AKP-Regierung in den vergangenen Jahren verursacht hat, zu beseitigen. Es wäre erstmal schlimmer geworden, bevor es hätte besser werden können. Dass Kılıçdaroğlu lieber auf populistische Anti-Flüchtlingsrhetorik gesetzt hat, mag aus Wahlkampf-Strategie nachvollziehbar sein. Es zeigt aber eben auch, wie verfahren und komplex die Situation dieses ohnehin schon so vielschichtigen Landes ist. Hier der autoritäre Verführer, dort der sanfte Demokrat – dieses Muster ist für Beobachter leicht zu verdauen, wird der Komplexität des Landes aber nicht gerecht.