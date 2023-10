Wahl in Polen Regierungspartei liegt nur knapp vorn

15. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Jaroslaw Kaczynski (M) spricht zu seinen Anhängern während einer Wahlkampfveranstaltung. Bild: Bild: dpa

In Polen zeichnet sich ein knappes Rennen ab: Die regierende nationalkonservative PiS liegt in den jüngsten Umfragen vorn, aber die Bürgerkoalition ist ihr dicht auf den Fersen. Wer das Zünglein an der Waage spielt.