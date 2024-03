Wahl in Russland „Putins Regime bewegt sich in Richtung eines nordkoreanischen Modells“

In Russland finden an diesem Wochenende die Präsidentschaftswahlen statt – zum ersten Mal, während das Land im Kriegszustand ist. Putins Wiederwahl gilt als sicher, er würde nach der Wahl seine fünfte Amtszeit antreten. Der russische Ökonom Andrei Yakovlev beobachtete das russische Wirtschaftssystem über Jahrzehnte an der Higher School of Economics in Moskau als Direktor des Instituts für Industrie- und Marktstudien. Nach Beginn des Kriegs verließ er Russland und arbeitet nun nach einer Station als Gastwissenschaftler an der Harvard University am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst. Hier spricht er über die Zukunft seiner alten Heimat und die wirtschaftliche Instabilität des Landes.



WirtschaftsWoche: Herr Yakovlev, an diesem Wochenende wird in Russland gewählt. Der Ausgang der Wahlen liegt auf der Hand. Was können wir von einer erneuten Präsidentschaft Wladimir Putins erwarten?

Andrei Yakovlev: Diese Wahlen sind nicht wichtig, weil es keinen Wettbewerb gibt. Selbst gemäßigte Kandidaten, wie der liberale Oppositionelle Boris Nadeschdin wurden von den Wahlen ausgeschlossen. Trotzdem erwarte ich einige bedeutende Veränderungen im Land, die sich in den letzten Wochen angekündigt haben – zum Beispiel bei Putins Rede zur Lage der Nation und Nawalnys Tod.