 Wahlbeeinflussung: EU-Kommission fordert von Facebook & Co. mehr Einsatz gegen Fake News

Im Dezember stellte die EU-Kommission zudem einen Aktionsplan vor, nach dem unter anderem die Mittel für eine bereits vorhandene Gruppe zur Analyse von Fake News verdoppelt werden sollen. Konkret kritisierte die EU-Kommission am Dienstag etwa, dass Google einige Instrumente bislang nur in manchen EU-Staaten zur Verfügung stellt. Facebook müsse klarer machen, wie es seine Tools einsetzen und die Kooperation mit Fakten-Prüfern und Wissenschaftlern in der EU stärken will.