Wahlbetrugsverfahren Richter will über Absetzung von Trump-Anklägerin entscheiden

01. März 2024 | Quelle: dpa

Fani Willis, Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, nimmt an einer Anhörung zum Fall der Wahlbeeinflussung in Georgia teil. Bild: Bild: dpa

Über eine mögliche Absetzung der leitenden Staatsanwältin im Wahlbetrugsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Georgia will der zuständige Richter in den kommenden zwei Wochen entscheiden. Es gebe noch einige rechtliche Fragen zu klären und einige inhaltlichen Entscheidungen zu treffen, sagte Scott McAfee am Ende einer Anhörung am Freitag in Atlanta. „Ich werde mir also die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass ich diesen Fall umfassend prüfe”, sagte er.