Wahleinmischung: Russland kündigt Vergeltung für US-Sanktionen an

MoskauRussland wird Vize-Ministerpräsident Sergej Riabkow zufolge mit einer Ausweitung seiner „schwarzen Liste“ von US-Bürgern auf die neuen Sanktionen der Vereinigten Staaten reagieren. Die am Vortag in Washington verhängten zusätzlichen Strafmaßnahmen wegen des Vorwurfs der Einmischung in den vergangenen US-Präsidentschaftswahlkampf würden nach dem Prinzip der Parität im selben Umfang beantwortet, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Riabkow am Freitag.