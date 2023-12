Wahlen 2024 Biden: Trump ist Motivation für Bewerbung zur Wiederwahl

06. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Joe Biden zog 2021 als ältester US-Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus ein. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden will nach der Wahl 2024 noch einmal ins Weiße Haus einziehen - nun hat er sich zu seinen Beweggründen geäußert. „Wenn Trump nicht antreten würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich antreten würde”, sagte Biden laut mitreisender Presse bei einer Wahlkampfveranstaltung in Boston. Aber man dürfe den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nicht gewinnen lassen. Der Republikaner will Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden und hat in parteiinternen Umfragen einen riesigen Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern.